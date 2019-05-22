Турецкая оппозиция потребовала отказаться от С-400
Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции призвала власти страны отложить покупку российских ЗРК С-400, пишет Haber 7.
Согласно информации, НРП призывает к созданию совместной комиссии между Турцией и НАТО для изучения потенциальной угрозы российских ЗРК С-400 для НАТО.
Партия также призвала официальную Анкару улучшить отношения с Египтом и Израилем и возобновить работу посольств Турции в этих странах.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.