Турецкая оппозиция потребовала отказаться от С-400

Согласно информации, НРП призывает к созданию совместной комиссии между Турцией и НАТО для изучения потенциальной угрозы российских ЗРК С-400 для НАТО.

Партия также призвала официальную Анкару улучшить отношения с Египтом и Израилем и возобновить работу посольств Турции в этих странах.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.