Огнем охвачена граница с сектором Газа, пожары бушуют в районе аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также на окраинах Иерусалима.

Быстрому распространению огня способствует сухая и жаркая погода. Столбики термометров поднимаются до +40, а местами и выше. Ситуация осложняется и тем, что по всей стране сотни тысяч верующих сейчас отмечают Лаг ба-Омер — древний иудейский праздник, во время которого принято разводить костры.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам запросить срочную помощь в тушении пожаров у дружественных государств, пишет РИА Новости.

МИД страны сообщил, что бригада пожарных с Кипра уже прибыла в Израиль для оказания помощи в тушении пожаров. Пожарные самолеты из Италии, Греции и Хорватии должны прибыть до полудня, передает NEWSru.co.il.