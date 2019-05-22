Индия отказалась от нефти из Ирана

Индия в мае полностью прекратила импорт сырой нефти из Ирана, заявил посол ИРИ в США Харш Вардхан Шрингла, пояснив, что это произошло после отказа американской стороны продлить для нее исключения из санкций на поставки энергоносителей из Исламской Республики, передает РИА Новости.

По словам дипломата, по состоянию на апрель Индия снизила ежемесячный объем импортируемой из Ирана нефти до 1 млн т: "На этом все, больше мы не закупали нефть у Ирана)".

Посол отметил, что власти Индии приняли во внимание озабоченность американской администрации в связи с продолжавшимися до текущего месяца поставками иранской нефти. В то же время, он подчеркнул, что решение о прекращении ее импорта из Ирана "имело для Индии высокую цену, так как страна столкнулась с необходимостью поиска альтернативных источников энергии.