Казахстан распродал облигации Азербайджана

Из портфеля Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана была продана оставшаяся часть государственных ценных бумаг правительства Азербайджана на сумму 54,36 млрд тенге (143,46 млн долларов). Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на обзор фонда.

В обзоре отмечается, что текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций Казахстана за отчетный месяц увеличилась на 0,66 млрд тенге и составила 1303,75 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 13,36%. В рассматриваемом периоде произошло погашение облигаций АО «КазМунайГаз» на сумму 3,86 млрд тенге. Покупки и продаж облигаций квазигосударственных организаций РК не было. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,3% годовых, в долларах США –5% годовых.

Также уточняется, что в апреле были реализованы и погашены государственные бумаги США на общую сумму 132,64 млрд тенге.

Напомним, что в октябре 2018 года тогда еще занимавший пост главы Нацбанка Данияр Акишев отметил, что Единый накопительный пенсионный фонд больше не является инвестором Международного банка Азербайджана.

«Все бумаги этого банка обменены на государственные ценные бумаги государства Азербайджан. То есть мы сейчас являемся инвесторами страны Азербайджан. ЕНПФ к этому банку в настоящее время никакого отношения не имеет», — сказал журналистам Данияр Акишев.