Трамп о войсках США на Ближнем Востоке: «Будет нужно — отправим»

В настоящее время нет необходимости отправлять на Ближний Восток дополнительный военный контингент, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости со ссылкой на выступление американского лидера в Белом доме.

В то же время он готов послать войска, «если это будет нужно».

«Посмотрим, что будет с Ираном. Я не думаю, что войска нам понадобятся... Я обязательно пошлю войска, если они нам будут необходимы», — сказал Трамп.

В своем заявлении Трамп назвал Иран «очень плохим и опасным игроком», подчеркнув, что США «не будут мириться» с тем, что Иран — «страна террора».

Напомним, ранее Associated Press сообщило, что Пентагон представит Белому дому планы по отправке до 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток из-за роста напряженности с Ираном.