В Армении подали в суд на Пашиняна

Бывший директор и художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета Армении Константин Орбелян подал в суд на премьер-министра Никола Пашиняна и исполняющего обязанности министра культуры Назени Гарибян, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на самого Орбеляна.

Орбелян требует признать недействительным решение премьера «о возложении полномочий министра культуры на Назени Гарибян», а также приказ исполняющего обязанности министра культуры о прекращении его полномочий в качестве директора театра оперы и балета.

Орбелян отметил, что Пашинян не имел права назначать Гарибян на пост и.о. министра культуры, так как, по его данным, она гражданка другой страны.

Скандал вокруг театра оперы и балета разгорелся после того, как в марте этого года Константин Орбелян получил от Минкульта Армении письмо, в котором сообщалось, что он больше не будет занимать должность директора театра.