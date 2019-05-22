Nar сдал в эксплуатацию более 120 новых базовых станций

За последние пять месяцев оператор ввел в эксплуатацию более 20 базовых станций 3G и 95 станций, оснащенных технологией 4G. Таким образом, число базовых станций Nar 4G превысило 1800, а количество базовых станций 3G - 2670.

Следует отметить, что наряду с установкой новых базовых станций по всей территории страны оператор мобильной связи постоянно обновляет уже установленные станции. В результате работ по модернизации сети оборудование более 45 базовых станций 4G было модернизировано. Кроме того, оператор расширил пропускную способность своих базовых станций.

Nar, известный особым вниманием к регионам страны, предоставляет услуги 4G не только в Баку и на Апшероне, но и в других регионах, городах и районных центрах. В настоящее время центры более 47 регионов обеспечены сетью 4G. Nar предоставляет услуги мобильной связи даже в самых отдаленных селах Азербайджана. 72% пользователей сети 4G оператора проживают в Баку, в то время как 28% пользователей проживают в регионах.

Отметим, что Nar предоставляет более 2,2 миллиона своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 7 500 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Наряду с качеством 4G выгодные цены, предлагаемые Nar, создают условия для более активного пользования мобильным интернетом.

Подробную информацию о сети мобильного оператора можно найти на сайте nar.az.