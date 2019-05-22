Тамилла Алиева 12:13

С 20 мая Министерство сельского хозяйства Азербайджана дало старт ряду ярмарок в регионах страны. До 15 июня сельхозведомство страны планирует проведение шести ярмарок в Шамкирском, Бардинском, Шекинском, Уджарском, Губинском и Масаллинском районах. В каждой ярмарке примут участие не менее двадцати поставщиков и производителей различной сельскохозяйственной техники, а также представители банков, лизинговых и страховых компаний.

После успешно проведенной 20-21 мая ярмарки в Шамкирском районе оправдавшую себя практику 23-24 мая продолжили в Бардинском районе, где собрались фермеры не только из Барды, но и из близлежащих районов - Тертера, Агджабеди, Евлаха, Бейлагана. Местные сельхозпроизводители получили возможность ознакомиться с образцами современной, используемой в передовых странах мира техники, встретиться с представителями организаций, оказывающих финансовые услуги, а также получить информацию о государственных дотациях и условиях финансирования. «Фермеры постоянно обращаются к нам, чтобы выяснить, где и у каких поставщиков они могут приобрести сельскохозяйственную технику. Считаем, что если государственный орган, каким является Агентство по аграрному кредитованию и развитию, будет направлять каждого фермера к тому или иному поставщику, это будет противоречить принципам свободного рынка.

Именно поэтому были организованы ярмарки, которые помогут сельхозпроизводителям самим найти и выбрать себе поставщиков», - так объяснил цель целой серии ярмарок Мирза Алиев, председатель Госагентства по аграрному кредитованию и развитию. М.Алиев подчеркнул, что присутствие на ярмарках представителей кредитных, лизинговых и страховых учреждений предоставляет фермерам возможность ознакомиться с наиболее выгодными условиями финансирования выбранной ими техники. Руководитель лизинговой компании «Prior Leasing» Азер Гумбатов, осуществляющей поддержку инициативе Агентства по аграрному кредитованию и развитию и являющейся генеральным спонсором всех шести ярмарок, уверен, что такие организованные с помощью государства мероприятия позволяют поставщикам техники и финансовых услуг ознакомить сельхозпроизводителей со своей продукцией.

«Последние изменения в правилах продажи сельскохозяйственной техники и племенного скота дают возможность всем поставщикам участвовать в программе субсидирования. К сожалению, фермеры недостаточно осведомлены о нашей деятельности. Размещение соответствующей информации только в СМИ не в полной мере улучшило ситуацию. Учитывая, что наша филиальная сеть пока не очень развита и не каждый фермер сейчас может отправиться из региона в столицу, чтобы больше узнать о возможных кредитах и субсидиях, и было решено проводить подобные ярмарки. Это наилучшая платформой для непосредственной встречи поставщиков и потребителей, а также для конкретного информирования об условиях и правилах финансирования», – отметил Азер Гумбатов. Оправдавшая себя практика ярмарок, добавил директор «Prior leasing», помогает выяснить пожелания и ожидания фермеров. Общаясь непосредственно с сельхозпроизводителями, можно определить спрос на различные виды техники. Расширение списка техники, на которую распространяется государственная субсидия, увеличивает и возможности фермеров. «От ярмарки к ярмарке мы видим возрастающий интерес к услугам нашей компании. И этому есть основания: во-первых, наша компания сама является поставщиком техники, имея при этом собственную широкую сеть поставщиков всевозможных сельскохозяйственных машин и оборудования; во-вторых, будучи лизинговой компанией, ориентированной на рынок техники, мы не требуем дополнительного залогового обеспечени», - подчеркнул глава «Prior leasing».