Минсельхоз открывает шесть ярмарок: такой дешевизны еще не было эксклюзив
С 20 мая Министерство сельского хозяйства Азербайджана дало старт ряду ярмарок в регионах страны. До 15 июня сельхозведомство страны планирует проведение шести ярмарок в Шамкирском, Бардинском, Шекинском, Уджарском, Губинском и Масаллинском районах. В каждой ярмарке примут участие не менее двадцати поставщиков и производителей различной сельскохозяйственной техники, а также представители банков, лизинговых и страховых компаний.
После успешно проведенной 20-21 мая ярмарки в Шамкирском районе оправдавшую себя практику 23-24 мая продолжили в Бардинском районе, где собрались фермеры не только из Барды, но и из близлежащих районов - Тертера, Агджабеди, Евлаха, Бейлагана. Местные сельхозпроизводители получили возможность ознакомиться с образцами современной, используемой в передовых странах мира техники, встретиться с представителями организаций, оказывающих финансовые услуги, а также получить информацию о государственных дотациях и условиях финансирования.
«Фермеры постоянно обращаются к нам, чтобы выяснить, где и у каких поставщиков они могут приобрести сельскохозяйственную технику. Считаем, что если государственный орган, каким является Агентство по аграрному кредитованию и развитию, будет направлять каждого фермера к тому или иному поставщику, это будет противоречить принципам свободного рынка.
Именно поэтому были организованы ярмарки, которые помогут сельхозпроизводителям самим найти и выбрать себе поставщиков», - так объяснил цель целой серии ярмарок Мирза Алиев, председатель Госагентства по аграрному кредитованию и развитию.
М.Алиев подчеркнул, что присутствие на ярмарках представителей кредитных, лизинговых и страховых учреждений предоставляет фермерам возможность ознакомиться с наиболее выгодными условиями финансирования выбранной ими техники.
Руководитель лизинговой компании «Prior Leasing» Азер Гумбатов, осуществляющей поддержку инициативе Агентства по аграрному кредитованию и развитию и являющейся генеральным спонсором всех шести ярмарок, уверен, что такие организованные с помощью государства мероприятия позволяют поставщикам техники и финансовых услуг ознакомить сельхозпроизводителей со своей продукцией.
«Последние изменения в правилах продажи сельскохозяйственной техники и племенного скота дают возможность всем поставщикам участвовать в программе субсидирования. К сожалению, фермеры недостаточно осведомлены о нашей деятельности. Размещение соответствующей информации только в СМИ не в полной мере улучшило ситуацию. Учитывая, что наша филиальная сеть пока не очень развита и не каждый фермер сейчас может отправиться из региона в столицу, чтобы больше узнать о возможных кредитах и субсидиях, и было решено проводить подобные ярмарки. Это наилучшая платформой для непосредственной встречи поставщиков и потребителей, а также для конкретного информирования об условиях и правилах финансирования», – отметил Азер Гумбатов.
Оправдавшая себя практика ярмарок, добавил директор «Prior leasing», помогает выяснить пожелания и ожидания фермеров. Общаясь непосредственно с сельхозпроизводителями, можно определить спрос на различные виды техники. Расширение списка техники, на которую распространяется государственная субсидия, увеличивает и возможности фермеров.
«От ярмарки к ярмарке мы видим возрастающий интерес к услугам нашей компании. И этому есть основания: во-первых, наша компания сама является поставщиком техники, имея при этом собственную широкую сеть поставщиков всевозможных сельскохозяйственных машин и оборудования; во-вторых, будучи лизинговой компанией, ориентированной на рынок техники, мы не требуем дополнительного залогового обеспечени», - подчеркнул глава «Prior leasing».
Следует отметить что, согласно новым правилам льготной продажи и финансирования покупок сельскохозяйственной техники и племенного скота, 40% стоимости техники и 60% стоимости скота, приобретенного у любого поставщика, за фермера оплачивает государство. А 20% стоимости техники и 25% стоимости скота выплачивается фермером как первоначальный взнос. Оставшаяся часть стоимости вносится сельхозпроизводителями как лизинговые платежи со сроком до пяти лет, при этом проценты по лизинговым платежам также покрываются государства.
Очередная ярмарка, организованная Агентством по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана, состоится 26-27 мая в Шекинском районе.