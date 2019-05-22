В Баку стартовал чемпионат Европы по спортивной аэробике

В Баку на Национальной гимнастической арене начался чемпионат Европы по спортивной аэробике.

В соревнованиях принимают участие спортсмены и спортсменки из 22-х стран. Азербайджан представят 17 участников.

Первыми в борьбу вступили молодые мастера аэробики. Сейчас проходят индивидуальные женские соревнования, а также соревнования трио и в категории аэро-дэнс.

В 16:00 начнется церемония открытия чемпионата, после чего начнутся молодежные соревнования в индивидуальной мужской категории, а также среди смешанных пар и групп.

По итогам сегодняшнего дня определятся призеры командного первенства среди молодежи.

Отметим, что к чемпионату Европы большой интерес публики. Перед стартом соревнований у касс Национальной гимнастической арены сегодня были замечены длинные очереди.