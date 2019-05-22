Американского ученого исключили из «черного списка» МИД Азербайджана
Министерство иностранных дел Азербайджана исключило американского гепатолога профессора Роберта Гиша из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией азербайджанские территории. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Согласно информации, Гиш обратился в МИД с просьбой исключить его из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Обращение гражданина США было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его имени из списка.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Гиш в своем письме выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету и законам Азербайджана: «В своем письме Гиш отметил, что не был проинформирован о последствиях визита. Он также отметил, что воздержится в будущем от подобных незаконных визитов на оккупированные территории».
Отметим, что Роберт Гиш в сентябре 2013 года посетил оккупированные территории Азербайджана без соответствующего разрешения Баку.