Премьер Японии станет посредником между США и Ираном?

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в июне может посетить Иран с посреднической миссией, цель которой - нормализация отношений между США и ИРИ, передает ТАСС.

Ожидается, что окончательное решение об этом будет принято после визита в Японию президента США Дональда Трампа 25-28 мая.

По данным информагентства Kyodo, вопрос о возможной поездке в Тегеран мог, в частности, обсуждаться на состоявшейся в Токио встрече Абэ с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

16 мая японский премьер провел в Токио переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.