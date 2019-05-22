В Баку презентовали портал MyGov

Состоялась презентация портала MyGov, созданного Центром развития электронного правительства при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

На презентации принимали участие руководители государственных структур и ответственные за информационные технологии лица, представители финансовых институтов и частного сектора, предлагающих инновационные услуги в сфере электронных и цифровых технологий и стартапов, а также международных организаций.

Во вступительной речи руководитель Службы ASAN Ульви Мехтиев подчеркнул, что проводимые под руководством президента Ильхама Алиева институциональные реформы по созданию электронного государства в Азербайджане еще больше укрепляют отношения между государством и народом.

В свою очередь, директор Центра по развитию электронного правительства Фариз Джафаров отметил, что myGov является системой, объединяющей на единой платформе электронные услуги гражданских, государственных и бизнес структур на основе концепта правительства, действующего на опережение.

По его словам, граждане посредством портала myGov (www.my.gov.az) смогут ознакомиться с информацией государственных структур, в электронной форме обратиться за их услугами, получить электронные справки и другие документы, а также регулировать процесс передачи информации в другие структурны.

Фариз Джафаров добавил, что таким образом платформа myGov функционирует по принципу правительства, действующего на опережение, и начнет функционировать с 1 июня.