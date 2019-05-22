В Кабуле прогремел взрыв в мечети

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв в мечети, сообщает Reuters.

Агентство Синьхуа пишет, что, по предварительным данным, жертвой стал один человек. Еще 16 пострадавших доставлены в больницы.

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