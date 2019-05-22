Cиноптики рассказали о погоде на субботу
В субботу погода на территории Азербайджана будет теплой, однако местами ожидаются дожди, возможно выпадение града, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Вечером местами возможен туман. Днем ожидается временами усиливающийся умеренный ветер.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 16-19, днем 23-28 градусов тепла. В Баку ночью 17-19, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 50-60%.
В регионах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, однако ближе к вечеру в некоторых северных и западных районах возможны грозы и дожди, местами ливневые, выпадет град. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 28-33 градуса выше нуля, в горах 8-13, днем 16-21 градус тепла.