Азербайджанский журналист загнал в тупик жену Пашиняна

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян попала в неловкую ситуацию в ходе XVI Евразийского медиафорума в Алматы. Как сообщают армянские СМИ, журналист из Азербайджана спросил Анну Акопян о том, почему она и ее муж известные как борцы против прежнего режима, отправили сына служить в Карабах , а также способствует ли посещение Пашиняном Карабах а 9-го мая 2019 мая установлению атмосферы доверия между сторонами конфликта.

На этом модератор прервал его, попросив ограничиться вопросом, а не делать заявления.

"Я не хочу вдаваться в детали. Но мы находимся в конфликте, война не завершилась, поэтому наш сын служит в армии", - сказала Акопян, отметив, что выступает с позиций женщины и матери.

Она призвала к урегулированию конфликта за столом переговоров и к приложению всевозможных усилий во избежание эскалации, уносящей жизни.

"Армения никогда не начнет войну", - сказала Акопян, напомнив, что воинственная риторика звучит «именно с азербайджанской стороны».

Она заявила, что «прекратить ненавидеть друг друга сложно, но не невозможно». В этом контексте Акопян напомнила об инициативе "Женщины за мир", в рамках которой женщины Армении и Азербайджана могут предпринимать маленькие шаги по установлению доверия.