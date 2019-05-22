Госдеп о расширении Южного газового коридора

Мощности проекта «Южного газового коридора» могут быть расширены за счет дополнительного газа из Азербайджана, Туркменистана и Восточного Средиземноморья. Об этом сказала исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики Маниша Сингх в ходе четвертого ежегодного Транскаспийского форума в Вашингтоне, сообщает Trend.

«Примером успеха в области транспортировки природных ресурсов являются Южнокавказский и Трансанатолийский газопроводы, являющиеся частью проекта стоимостью 40 миллиардов долларов, в рамках которого газ из Каспийского моря будет поступать на европейские энергетические рынки. Ряд стран сыграл ключевую роль в развитии этого важного энергетического проекта. В настоящее время газ поступает в Турцию через «Южный газовый коридор» и мы с нетерпением ожидаем завершения строительства Трансадриатического газопровода, который продолжится до Италии», - сказала Сингх.

Она отметила, что существует огромный потенциал для дальнейшего расширения мощности этого трубопровода посредством дополнительного газа из Азербайджана, Туркменистана и Восточного Средиземноморья.

США поддерживают энергетические проекты, которые создают надежный доступ к ресурсам, добавила Сингх.

Отметим, что проект «Южный газовый коридор» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения «Шахдениз-2».