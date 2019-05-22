Зеленский и Меркель провели телефонный разговор
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону минские соглашения и нормандский формат, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Предметом разговора стало двустороннее сотрудничество Германии и Украины, а также внутриполитическая обстановка в Украине, включая ситуацию на востоке страны», – передает ТАСС слова Зайберта.
Также главы государств подтвердили необходимость полного выполнения минских соглашений. Политики обсудили и двустороннее сотрудничество Киева и Берлина, рассказал Зайберт.