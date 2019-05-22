После презентации в Центре кино Низами впервые в нашей стране отреставрированного с использованием цифровых технологий фильма известного азербайджанского режиссера Тофика Тагизаде «Маттео Фальконе», о чем сообщал haqqin.az , автор идеи и руководитель этого уникального проекта Вахид Мустафаев решил рассказать читателям портала о том, что, помимо 100-летия выдающегося деятеля азербайджанского кино Тагизаде, заставило его обратиться именно к этому произведению киноискусства, созданному по рассказу французского мастера новеллы Проспера Мериме.

Как считает В.Мустафаев, во время показа фильма, восставленного Национальной цифровой реставрационной студией Balans, которая входит в состав Группы компаний ANS, произошло не одно, а два знаменательных для азербайджанской культуры события.

«Во-первых, современный отечественный, да и мировой зритель сможет наконец по достоинству оценить тот меседж, тот крик души, который звучит в фильме гениального азербайджанского режиссера Тофика Тагизаде «Маттео Фальконе», - подчеркивает известный журналист. - Обратите внимание, картина была снята в далекие 1960-е в Советском Азербайджане. Это время, когда коммунистический пропагандистский комбайн вовсю рулил по просторам великой социалистической нивы, собирая урожай уродливой и бесчеловечной идеологии подлости по отношению к вечным человеческим ценностям, идеологии предательства ради карьерного роста и разрушения моральных устоев всех народов «Страны Советов» - в отдельности и вместе взятых.

Иконой этой идеологии был знаменитый Павлик Морозов, который предал своего отца и донес на него органам «правопорядка». Отца расстреляли за антисоветские высказывания, а Павлик стал символом «Чести и Совести» грядущих поколений советских чиновников. И вот в это время азербайджанец, герой Отечественной войны, истинный патриот, выдающийся режиссер Тофик Тагизаде, сэкономив средства на производстве на предыдущей картины, в обход всех бюрократических запретов, совершенно «незаконно», с верной ему и его идеям командой снимает фильм по одноименному произведению Проспера Мериме «Маттео Фальконе». В 1960 году, во времена бесчинства Главлита и партийного надзора над «культурой», Тагизаде с единомышленниками снимает фильм полюсно противоположный идеологии Союза Советских Социалистических Республик.

Великолепную беллетристику Мериме все, конечно же, читали, старшее поколение и фильм «Маттео Фальконе» видело, но как профессиональный журналист напомню все же, что речь в произведении идет о том, как славящийся своими непоколебимыми честью и достоинством состоятельный корсиканец Фальконе убивает за предательство единственного, горячо любимого 10-летнего сына Фортунато. Мальчик опозорил семью, выдав беглого революционера Джаннетто Санпьеро сержанту регулярной армии за карманные часы, что, в принципе, уже и неважно. Как говорит сам Маттео Фальконе, в его семье никогда не было предателей и, убив сына, он хочет восстановить историческую справедливость.

И фильм «Маттео Фальконе» - это крик души Тофика Тагизаде и всей его группы, которая участвовала в этом проекте абсолютно добровольно, выступая против античеловеческих постулатов режима, против чиновничьего грязнорукого вмешательства в истинную человеческую мораль, которая оказалась чуждой «рабоче-крестьянско-матросской тишине». Высококультурные, образованные деятели азербайджанской культуры выразили свой протест через поколения плебсопласта, наивно стремясь искоренить это зло в своем родном Азербайджане… Кто эти истинные, с большой буквы Азербайджанцы? Нодар Шашикоглу, Тамилла Агамирова, Джейхун Мирзоев, Расим Оджагов, Кара Караев, маэстро Ниязи, Рафик Шабанов и другие. Цвет нации, не боявшийся открыто сказать свое слово в тяжелые, бездуховные 1960 годы в СССР.

Ну а второе важное событие премьеры, это урок, который француз Проспер Мериме вместе с азербайджанцем Тофиком Тагизаде преподали нам, показали, что честь и достоинство не терпят унижения, утилизации этих высоких человеческих качеств в отстойный мусор. На высоком примере убедили, что нельзя изменять своим принципам, что надо до конца бороться с подлостью и предательством, даже если для этого придется убить своего сына. Есть на свете нечто столь святое, сокровенное, что важнее родного человека!

Известно, что в 90-х годах Москва забрала у Азербайджана негативные кинопленки многих художественных и документальных фильмов, снятых в республике до развала Союза, лишив нас возможности воспитывать новые поколения на высоких образцах. Мы потеряли немалую часть своего культурного наследия…

Что такое негативная пленка и зачем Москве нужно держать ее у себя и не отдавать реальному владельцу? Это кинопленка, предназначенная для получения негативного кинематографического изображения, которое используется для последующей печати фильмокопий или контратипов, то есть так называемого позитива. А позитив нужен для демонстрации фильма в кинотеатрах. То есть негатив, можно сказать, бессмертен, с него можно печатать и печатать позитивы, а вот жизнь позитивных пленок очень краткотечна. Чтобы было понятно, позитивная пленка, отправленная в кинотеатр для демонстрации фильма, если его показывать три раза в день, прослужит максимум неделю.

А в случае с фильмом «Маттео Фальконе» нам пришлось иметь дело с позитивной пленкой 1960 года, Аллах знает, сколько раз использованной в кинотеатрах. Конечно же, состояние ее было ужасным как в изобразительном, так и в звуковом качестве.

Что же сделала Национальная цифровая реставрационная студия Balans при Группе компаний ANS? Она создала уникальную систему Info-Suret, которая распознает работу камеры непосредственно со сцены, просчитывает ее частоту и на ее же волне выставляет параметры полной оцифровки. Затем с помощью специальных программ и оборудования очищает пленку и реставрирует кадр за кадром весь фильм, убирая все шумы, царапины, пыль, надрезы, одним словом, все чуждое, наносное, что скопилось с 1960 года. И происходит чудо!

Полностью очищенная картина становится лучше оригинала, отвечает всем требованиям современного кинопроката, да еще и в звуковом формате DOLBY 7.1. Фильм транскодируется и печатается на совершенно новую негативную пленку – и поступает в хранилище Азербайджанского государственного фильмофонда. Вот и вся «война» с командно-административной системой Москвы, взявшей контроль над культурным кинонаследием Азербайджана.

А у студии Balans впереди большая работа. Фильмов много, но желания работать еще больше, только бы никто не помешал.

Спасибо вам, замечательный писатель Проспер Мериме, спасибо, незабываемый Тофик Тагизаде, спасибо, что научили быть сильными и осознать, что такое честь, достоинство и национальное достояние, понять, что это стоит намного больше, чем жизнь одного человека!»