Адвокаты из Азербайджана смогут практиковать в Великобритании
Согласно достигнутому на днях соглашению между Коллегией адвокатов Азербайджана и Юридическим обществом, объединяющим адвокатов в Великобритании (Law Society of England and Wales), отныне члены Коллегии адвокатов Азербайджана смогут путем сдачи экзаменов поступить на адвокатуру в Великобритании и заниматься адвокатской деятельностью на территории Англии и Уэльса.
Для принятия в адвокатуру в Великобритании азербайджанские юристы должны соответствовать следующим критериям:
- Кандидат должен быть членом Коллегии адвокатов Азербайджана;
-Кандидат должен обладать правом заниматься адвокатской деятельностью на всей территории Азербайджана;
- Должен обладать сильным характером и высокими профессиональными качествами;
- Должен успешно пройти экзамены Системы трансфера квалифицированных адвокатов (QLTS).
Стоит отметить, что экзамены QLTS в Британии проводит специализированная структура Организация по урегулированию адвокатуры (SRA). С сайтом этой организации можно ознакомиться по следующей ссылке.
Факт признания Коллегии адвокатов в вышеупомянутой юрисдикции нашел отражение на официальном сайте (SRA).