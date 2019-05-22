Напомним, что haqqin.az уже писал о том, как мошенники обманули супругу богатого бизнесмена Рубабу Агаеву. В уголовном деле также фигурируют имена некоторых чиновников и даже депутатов, однако не желая, чтобы их отношение к истории с «джиннами» получило огласку, они отказались от претензий к подсудимым и в суде не участвовали. Всего потерпевшими по делу суд признал 13 человек.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az , на заседании суд заслушал потерпевшую Рубабу Агаеву. Женщина рассказала, что о «Джиндар Гусейне» и его матери узнала от своей двоюродной сестры.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс по делу Гусейна Ализаде по прозвищу «Джиндар Гусейн» и его матери Лалы Ибрагимовой, которые, заморочив людям голову «точным предсказаниям судьбы», выманивали у них деньги и золотые украшения.

По словам Рубабы Агаевой, все началось с того, что она обнаружила в своем доме джаду (заговоренный предмет, свидетельствующий о наведении порчи). Вот она и обратилась за помощью к «Джиндар Гусейну». «Прорицатель» сходу заявил, что ее мужу, детям и внуку грозит беда и, чтобы спастись от напасти, нужно 216 тысяч манатов.

Вместе со своей мамашей Гусейн Ализаде запугал Агаеву наличием в ее доме темных сил, появившихся после чьего-то заклятья. Жилище, а заодно и рабочий кабинет мужа хозяйки надо было срочно «почистить», иначе семью ждут большие проблемы. Убедив перепуганную женщину, что они могут выходить на контакт с потусторонними силами, в частности, с джиннами, сын и мать сумели полностью подчинить женщину своей воле.

Под влиянием аферистов Рубаба Агаева купила у них для ритуалов по «чистке от порчи» подкову, рог газели, коготь медведя, клык волка и прочие «колдовские» вещи. За всю эту дребедень, за свою «работу», а также за жертвенных баранов «Джиндар Гусейн» с матерью получили от женщины 57 тысяч долларов, 15 тысяч фунтов стерлингов и 47 тысяч манатов.

Этого ненасытным «чародеям» показалось мало и, окончательно задурив 52-летнюю домохозяйку, они заявили, что в доме и офисе ее супруга имеется еще джаду.

«За эту чистку я дала Гусейну две тысячи манатов. А через неделю он позвонил и сказал, что на работу мужа тоже навели порчу и, если ее не убрать, у него скоро случится инфаркт. И опять говорил, что все это он узнал от джиннов», - сообщила Агаева.

Потом мошенник встретился с женщиной в поселке Тагиева, где расположен коммерческий объект ее мужа Фаига Агаева. Там «Джиндар Гусейн» нашел под забором сверток и пузырек из-под йода. Заверив Агаеву, что это порча и злые заклятия, он потребовал еще почти две тысячи манатов.

Видимо, решив, что у Агаевых можно еще чем-нибудь поживиться, через некоторое время Ализаде снова вызвал к себе домой Рубабу и заявил, что ее дом снова нуждается в чистке от джиннов, иначе умрут дети. Оказалось, что порчу навели и на семейные драгоценности и надо немедленно снять с них заклятье. Подавленная женщина послушно вручила «экзорцисту» свои золотые украшения, чтобы он избавил их от бесов.

«Они такого страху нагнали на меня, что я выполняла все их требования. А колдуны не отставали... Была как в тумане, даже поверила, что джинны не признают манаты, им нужна только иностранная валюта. Хотя удивлялась, почему это местные бесы не знают про наши деньги?», - призналась потерпевшая.

Отметим, что, согласно материалам уголовного дела, муж Рубабы Агаевой – Фаик Агаев является главой аудиторского управления ОАО Azenco.

На вопрос судьи, интересовалась ли обманутая женщина у аферистов, для чего джиннам деньги, потерпевшая заявила, что у нее не было другого выхода, ведь «Джиндар Гусейн» предсказал, что ее сын, который учится в Англии, повесится, а у мужа будет инфаркт…

Судья обратил внимание на то, что потерпевшая носит хиджаб, и поинтересовался, как это она совмещает ислам и хождения по гадалкам и экстрасенсам.

«Вы что, не верите в Аллаха и потому ходите по гадалкам?», - спросил он.

«Гусейн клялся мне на Коране, я и поверила ему. А кто сейчас к гадалкам не ходит?», - ответила Рубаба Агаева.