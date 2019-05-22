Северная Корея отказалась от переговоров с США

«Пока США не отложат в сторону нынешний метод оценки ситуации и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда вновь не начнется», — заявил официальный представитель МИД Северной Кореи, отметив, что Пхеньян предпринял важные меры, включая отказ от ядерных испытаний, однако США не отреагировали на эти жесты доброй воли таким же образом.

Кроме того, американская сторона, по мнению Пхеньяна, пытается возложить на северокорейскую ответственность за неудачу в переговорах во вьетнамском Ханое. МИД КНДР советует США «вернуться к реальности и заново учиться вести диалог».