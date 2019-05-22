Кремль об отправке российских военных в Конго

«Многие объекты этой техники могут дальше использоваться при соответствующем сервисе, как раз эти люди, которые будут туда направлены, они и будут заниматься обслуживанием этого имущества», — сказал Песков журналистам.

Накануне, 23 мая, Москва и Браззавиль заключили контракт на отправку российских военных специалистов в республику для обучения конголезцев эксплуатации и ремонту имеющейся в стране военной техники из России. Среди этого вооружения — бронированная и легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты. В Минобороны России отметили, что эта техника доказала свою эффективность в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

В тот же день президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что Россия должна занять свое место в Африке. По его мнению, Москва могла бы играть значительную роль в восстановлении экономики, инфраструктуры и безопасности континента.