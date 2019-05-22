Одного из самых разыскиваемых террористов уничтожили в Индии

Службы безопасности индийского штата Джамму и Кашмир уничтожили главаря ячейки террористической группировки "Аль-Каида", одного из наиболее разыскиваемых террористов Закира Мусу, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

Согласно информации, ликвидация боевика произошла в результате масштабной спецоперации, когда террористы пытались прорваться через оцепление, созданное силами безопасности, и применили гранаты.

25-летний Муса, бывший командир «Хизбул моджахедов», сформировал связанную с «Аль-Каидой» группу «Ансар Газват-уль Хинд» и был известен тем, что пропагандировал создание исламского халифата в Индии. Муса долгое время считался одним из самых опасных и разыскиваемых террористов в Индии.

В пятницу администрация Джамму и Кашмира распорядилась закрыть все учебные заведения, также был отключен интернет, поскольку власти опасались беспорядков. За последние 18 дней силы правопорядка уничтожили 16 террористов.