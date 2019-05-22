«Каждый год в месяц Рамазан мы встречаемся с Шейхом за ифтаром. Это хорошая традиция, которая живет и будет жить. Это наглядный пример отношений религии и государства. Отношения между государством и религией имеют особое значение для каждой страны, и эти отношения в Азербайджане носят образцовый характер». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованном в четверг председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции.

Глава государства отметил, что в основе этих отношений стояли общенациональный лидер Гейдар Алиев и уважаемый Шейх.