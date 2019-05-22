Ильхам Алиев сказал, что шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и Гейдар Алиев были друзьями это интересно
«Каждый год в месяц Рамазан мы встречаемся с Шейхом за ифтаром. Это хорошая традиция, которая живет и будет жить. Это наглядный пример отношений религии и государства. Отношения между государством и религией имеют особое значение для каждой страны, и эти отношения в Азербайджане носят образцовый характер». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованном в четверг председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции.
Глава государства отметил, что в основе этих отношений стояли общенациональный лидер Гейдар Алиев и уважаемый Шейх.
«Их личная дружба и взаимное уважение оказали очень большое влияние на развитие отношений религии и государства. Я свидетель того, что уважаемый Шейх и общенациональный лидер Гейдар Алиев были очень близки друг к другу, и их дела во имя народа и Родины создали условия для сегодняшнего успешного развития Азербайджана. Уважаемый Шейх имеет большие заслуги перед народом и государством. Он является выдающимся религиозным деятелем, обладающим большим влиянием как в Азербайджане и Кавказе, так и во всем мире. Он представляет в мире Азербайджан как современную и толерантную страну, которая в то же время верна своим ценностям. Своей широкой международной деятельностью он представляет реалии Азербайджана международной общественности. Успешная деятельность уважаемого Шейха усиливает нашу страну», - сказал президент Ильхам Алиев.