В России депутат сургутской городской думы от ЛДПР Евгений Барсов включил в декларацию о доходах за 2018 год большое количество объектов недвижимости и десяток самолетов, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт органа власти.

Согласно декларации, в собственности Барсова десять самолетов, в том числе американский Douglas DC-3 — ближнемагистральный транспортный борт с двумя поршневыми двигателями. В коллекции есть два самолета разработки опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. Кроме того, Барсов владеет гусеничным экскаватором, грузовым и двумя легковыми автомобилями. Депутат задекларировал в общей сложности 31 квартиру (две из них не в собственности, а в пользовании), десять земельных участков, четыре нежилых помещения, один жилой дом, автостоянку, газопровод низкого давления и общественное встроенно-пристроенное помещение.

Всего Барсов за 2018 год заработал 33,5 миллиона рублей. Предыдущую декларацию депутат подавал в 2016-м. В его собственности тогда числилось пять квартир.