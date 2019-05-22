Бойцы ССА захватили базу разведки Асада

Несколько бойцов в сирийской провинции Даръа напали на государственную военную разведку. Об этом сообщает AMN со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что они захватили штаб и взяли в заложники группу офицеров. По словам информаторов, повстанцы напали на базу военной разведки в городе Джиллин. Напавшие до заключенного перемирия воевали на стороне группировки «Сирийская свободная армия» (ССА). Сейчас они требуют освободить их бывшего командира Хайсама аль-Харири, ранее арестованного разведкой.

1 марта 2016 года жители провинции Даръа заключили перемирие. Многие из них до этого активно сражались с правительственными войсками. Однако, после начала работы центров по примирению враждующих сторон, они решили прекратить вооруженное сопротивление.