Освободивший Кочаряна судья подал в отставку
Глава Высшего судебного совета Армении Гагик Арутюнян подал заявление о своей отставке, сообщает Новости Армении со ссылкой на заявление Арутюняна.
По словам Арутюняна, он не считает свое дальнейшее пребывание в должности целесообразным после начала очередной волны протестов в стране, направленных против судебной власти.
Вскоре заявление об отставке подал также и брат экс-главы ВСС генерал-лейтенант Арзуман Арутюнян, который занимал пост заместителя директора Совета национальной безопасности Армении.
20 мая премьер Армении Никол Пашинян объявил о необходимости провести масштабную реформу судебной системы. По его словам, судебная система страны является проблемой, поскольку решения судей вызывают «волнения в обществе». Решить эту проблему он пообещал с помощью «хирургического вмешательства». В тот же день сторонники премьера заблокировали входы в суды по всей стране, в том числе в здание Верховного судебного совета. К действиям их призвал сам Пашинян на следующий день после того, как суд принял решение освободить из-под стражи экс-президента республики Роберта Кочаряна.