Закир Гасанов собрал генералов В связи с учениями
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание по итогам широкомасштабных оперативно-тактических учений, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Проанализировав итоги широкомасштабных учений, министр обороны отметил, что поставленные задачи были успешно выполнены. Министр, отметив значимость учений, довел до командно-начальствующего состава соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию.
Касаясь текущей военно-политической ситуации в регионе, министр обороны особо подчеркнул, что внутренние политические противостояния, происходящие в Армении, могут вызвать обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Министр обороны поручил войскам немедленно пресечь масштабные провокации противника с применением вооружения, имеющегося в распоряжении.