В ходе общих офтальмологических обследований в Азербайджане чаще всего выявляют рефракционные патологии (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). Об этом на конференции, посвященной 10-летию деятельности Национального офтальмологического центра имени Зарифы Алиевой, сказала руководитель научно-организационного отделения центра Язгюль Абдиева.

По ее словам, рефракционные патологии часто встречаются и у детей. Она сказала, что следует ограничивать пользование планшетами, телефонами и просмотр телевизоров детьми до двух лет.

«Неправильное пользование планшетом и телефоном вызывает у детей появление компьютерно-зрительного синдрома. Поэтому для профилактики глазных заболеваний необходимо правильное питание, при чтении книг следует обращать особое внимание на расстояние между книгой и глазами. Нужно учить детей держать книгу на расстоянии 30 см от глаз, выбирать оптимальное расстояние для просмотра телевизора. Особое внимание также следует уделять освещению. Поэтому матери должны уделять внимание правильному питанию детей и удерживать их от приобретения вредных привычек в целях профилактики глазных болезней», - сказала Язгюль Абдиева.

Она добавила, что в мире свыше 40 миллионов человек страдают от слепоты. И если до 2020 года не будут предприняты профилактические меры против слепоты, то эта цифра может увеличиться до 80 миллионов человек. Поэтому в рамках программы Всемирной организации здравоохранения «Зрение 2020», в Азербайджане для оптимизации предоставления офтальмологической помощи и в целях предотвращения глазных болезней Центром разрабатываются профилактические и проводятся лечебные мероприятия.