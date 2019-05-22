Российский журналист может попасть в черный список Азербайджана

«У нас возникли некоторые сомнения на счет Климова. В настоящее время мы изучаем этот вопрос», - сказала Абдуллаева агентству.

Официальный представитель МИД Азербайджана подчеркнула, что после «получения соответствующей информации о журналисте», его имя будет внесено в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана».

В пятницу газета «Известия» на своем сайте опубликовала статью «Пир во время войны: Карабах спустя 25 лет после прекращения огня», автором которой является Григорий Климов. Журналист описывает ситуацию в Нагорном Карабахе, представляя российскому читателю искаженную информацию, полученную, в том числе, от представителей незаконного режима.