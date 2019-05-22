В ЦАР создали представительство Минобороны России

При Министерстве национальной обороны и восстановления армии Центрально-Африканской республики (ЦАР) создано представительство российского военного ведомства. Это следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.

Представительство, в составе которого пять человек, будет содержаться за счет российской стороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился отправить группу из 30 российских военных в Центральную Африку. До этого он заявлял, что Россия заинтересована в сотрудничестве с африканскими странами в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, а также связи, геологии и недропользования.