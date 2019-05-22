McKinsey&Company будет консультировать «Азерэнержи»
ОАО «Азерэнержи» заключил договор на три года с одной из 10 ведущих мировых консалтинговых компаний – McKinsey&Company на оказание консультативных услуг, сообщает пресс-служба ОАО.
По договору McKinsey&Company будет оказывать консультативные услуги в сфере модернизации, в создании новых генерирующих мощностей, в строительстве электростанций в рамках «Программы Реабилитации», экспорта-импорта, и в достижении других целей ОАО «Азерэнержи» в соответствии с Стратегической дорожной картой.