Ильхам Алиев: «Ситуация обостряется»
«Ситуация в мире обостряется. Как в нашем регионе, так и в мире возникают новые очаги столкновения, новые риски и угрозы». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованном в четверг председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции.
«Выдвигаются различные предположения касательно будущего мира и его стабильности. Наша основная задача – сохранить стабильность в Азербайджане, улучшить благосостояние азербайджанского народа и защитить страну от возможных рисков. В последние годы в этом направлении была проделана большая работа. Азербайджан идет путем развития. У нас очень положительная динамика развития. Уверен, что благодаря глубоким реформам в последующие годы будет обеспечено продолжительное и устойчивое развитие нашей страны», - сказал президент.