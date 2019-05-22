Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в сфере ядерных и радиационных технологий

Делегация, возглавляемая министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, провела встречу с делегацией Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Представители российской корпорации, которая объединяет в себе 360 организаций, и азербайджанские официальные лица провели переговоры по вопросам текущего состояния и перспектив взаимоотношений.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в сфере ядерных наук, ядерных и радиационных технологий, использования атомной энергии в мирных целях и т.д.

Во встрече с российской стороны приняли участие заместитель директора корпорации «Росатом» Спасский Николай Николаевич, президент ЗАО «Русатом – Международная сеть» Мертен Александр Александрович.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совместной подготовки кадров, проведения научно-исследовательских работ в ядерной сфере и дальнейших перспектив взаимоотношений между Национальным центром ядерных исследований Министерства транспорта, связи и высоких технологий и структурами государственной корпорации «Росатом».

Основной темой переговоров стала подготовка специалистов в сфере ядерной физики и реактора между компанией «Росатом» и Национальным центром ядерных исследований Азербайджана, дальнейшее расширение этих работ.

Учитывая отсутствие большого ядерного реактора и другого оборудования у Национального центра ядерных исследований Азербайджана, было принято решение о проведении работ в этом направлении со структурами компании «Росатом».

На следующем этапе планируется визит большой делегации компании «Росатом» в Азербайджан и проведение ядерной конференции. Также предусматривается участие азербайджанских специалистов в регулярно проводимых компанией «Росатом» проектах, и обмен опытом.