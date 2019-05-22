Трамп: «США не должны были вторгаться в Ирак»

Президент США заявил, что его предшественникам на этом посту не стоило наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

По мнению Дональда Трампа, вторжение войск США в Ирак в 2003 году было необоснованным решением. В результате ему «досталась в наследство от Джорджа Буша-младшего неразбериха» в этом регионе.

«Ирак не уничтожал Всемирный торговый центр и не был страной, которая способствовала росту терроризма… В итоге мы сейчас имеем сложную ситуацию в регионе», - сказал Трамп,

Американский лидер также выразил уверенность, что именно ему принадлежит заслуга уничтожения террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.

«Несмотря ни на что, мы проделали отличную работу. Я продолжил борьбу с ИГИЛ, и мы полностью его разгромили», - добавил Трамп.