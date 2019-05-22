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24 мая в административном здании аппарата Государственной Пограничной Службы Азербайджанской Республики состоялось мероприятие, посвященное открытию «Музея жертв политических репрессий».
На мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и по военным вопросам Фуад Алескеров, министр культуры Абульфас Гараев, начальник Службы Государственной Безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев, председатель Верховного суда Рамиз Рзаев, первый заместитель Генпрокурора Рустам Усубов, Военный прокурор Ханлар Велиев, уполномоченный по правам человека Эльмира Сулейманова, председатель Союза писателей Азербайджана Анар, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, директор института истории Академии Наук Азербайджана Ягуб Махмудов, начальник Национального архивного управления Азербайджана Аскер Расулов, депутаты Милли Меджлиса Али Гусейнли, Айдын Мирзазаде, Афлатун Амашов, Агил Аббас и другие официальные лица.
На мероприятии выступили генерал-полковник Эльчин Гулиев, Абульфас Гараев, Анар, Ягуб Махмудов, генерал-полковник Мадат Гулиев. Выступившие на мероприятии особо отметили экспозиции музея, свидетельствующие о самых печальных страницах Азербайджанской истории, репрессивной политики СССР 1920-1950-ых гг., в результате которой десяти тысяч общественных и государственных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, рядовых граждан были подвергнуты политическим репрессиям.
Вопреки тому, что во второй половине 1950-ых гг. жертвы политических репрессий были реабилитированы, в тот период был установлен запрет на распространение какой-либо информации о репрессиях. Лишь после обретения независимости, Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 15 марта 1996-го года был подписан закон «О реабилитации жертв политических репрессий», благодаря которому данные события впервые были отражены в юридической плоскости.
Открытие «Музея жертв политических репрессий» в административном здании аппарата ГПС в рамках мероприятий посвященных столетнему юбилею Пограничной безопасности Азербайджана является вкладом в историю Азербайджана. Данное обстоятельство носит символический характер и непосредственно связано с тем фактом, что после 1925-го года в данном здании функционировали главные репрессивные органы государства. В подвале здания функционировали камеры содержания, следственные комнаты, места расстрела, приговоренных к смертной казни. Одной из основных целей создания музея является воздание дани уважения памяти жертвам репрессий, а также информирование молодого поколения о кровавых страницах нашего недалекого прошлого.
Основу экспозиции музея составляют фотографии и документы, полученные из Архива политических документов Управления делами президента Азербайджана, Государственного архива кино-фото документов Национального архивного управления Азербайджана, архива Службы Государственной безопасности, а так же композиции местных мастеров. Некоторые документы были предоставлены архивами Российской Федерации и музеем политических репрессий Казахстана «АЛЖИР». В процессе создания экспозиций была оказана помощь со стороны Министерства культуры и Института истории им.А.Бакиханова.
В главном зале музея на стенде «Говорящие документы» размещены копии документов, принятые в 1920-1930 гг., являющиеся свидетельством репрессий. Особое внимание привлекает указ Коменданта города Баку от 26 мая 1920-го года, которое является одним из первых документов, узаконивающих репрессии. Положение из указа «Дом, из которого будет произведен выстрел, подвергнется пушечному обстрелу, каждое лицо от 16 до 50 лет будет расстреливаться без суда. Подающие сигнал и знак будут расстреляны на месте» открыто демонстрирует особую жестокость по отношению к местному населению. Другим документом привлекающим внимание является решение Центрального Исполнительного Комитета СССР от 1 декабря 1934 года. По этому решению на процесс расследования и рассмотрения уголовных дел по актам террора выделялось не более 10 дней, допросы должны были проходить без участия сторон. Кассационная жалоба на вынесенный приговор, в том числе прошения о помиловании не рассматривались, смертная казнь исполнялась на месте сразу после вынесения приговора.
Один из выставочных стендов в главном зале посвящен военным деятелям Азербайджана, ставших жертвами репрессий. На стенде предоставлена информация и фотографии генералов, служивших в период Азербайджанской Демократической Республики, таких как Габиб бек Салимов, Фирудин бек Везиров, Сулейман бек Сулкевич, Ибрагим ага Усубов и другие, а так же военнослужащих Азербайджанской ССР генералов Джамшида Нахчыванского и Гамбая Везирова, полковников Галиба Векилова, Мамеда Вейсова, Сейфуллы Мехтиева и других.
Следующий стенд посвящен гонениям представителей азербайджанской молодежи, которые в январе 1920-го года правительством Азербайджанской Демократической Республики были отправлены на учебу в ВУЗы Европы, а после возвращения на Родину подверглись преследованиям. В представленном стенде дается информация (биография и фотографии) о 38 из 56 специалистов с высшим образованием, которые после возращения в Азербайджан были расстреляны или сосланы.
В музее особое внимание уделяется женщинам-жертвам политических репрессий. На соответствующем стенде отражена информация с копиями документов о 5 женщинах, которые был расстреляны – Хадиджа Гайыбова, Мадина Гийасбяйли, Немят Меликова, Панфилия Танаилиди и Айна Султанова, в том числе о женах, расстрелянных "врагов народа", которые после были сосланы в исправительно-трудовые лагеря. Так же здесь можно познакомиться с копией документа о ссылке Шукрийи Ахундзаде - жены известного поэта Ахмеда Джавада. Даже наличие на ее попечении 4 малолетних детей не спасло Шукрию ханум от репрессий. На стенде нам предоставляются соответствующие копии документов о 44 азербайджанских женщинах, которые были сосланы в Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины (АЛЖИР).
Отдельный стенд посвящен великому драматургу и поэту Гусейн Джавиду. Представленные документы свидетельствуют о непрекращающихся репрессиях, которым подвергался великий мыслитель в указанную эпоху.
На следующей доске повествуется о репрессиях, жертвой которых стала азербайджанская интеллигенция. Здесь нашему вниманию предоставляются копии актов и справок расстрела поэта Микаила Мушвига, педагога Таги Шахбази, актера Аббаса Мирзы Шарифзаде и других.
В музее особое место отведено депортации Азербайджанцев из Армении. Документы, размещенные на соответствующем стенде демонстрируют политику СССР, поддерживающую политику переселения армян, живущих за границей, в Армению, в тоже время отсутствие должного внимания к положению азербайджанцев в Армении, с последующей депортацией азербайджанцев из родных земель. Здесь же размещены копии документов, свидетельствующих о выселении из Азербайджана немцев и азербайджанцев, являющихся подданными Ирана.
Первыми жертвами репрессий, берущих начало в 1920-ом году, стали ведущие лица АДР - члены парламента и правительства. Копии документов о расстрелах и ссылках многих членов партии "Мусават" и "Единение и Прогресс" являются доказательством абсолютной жестокости большевиков по отношению к своим противникам. Так же в организации политических репрессий по отношению к азербайджанской интеллигенции отмечается особая роль лиц армянской национальности, занимавших на тот период высокие посты в органах спецслужб.
Для воссоздания картины поведения и отношения большевиков с политическими заключенными в годы репрессий в музее были восстановлены камеры содержания, карцеры, комнаты допросов и расстрела. В коридорах музея созданы композиции, символизирующие протест незаконно осужденных и стремление к свободе.
После открытия музея планируется продолжить работы по налаживанию контактов с музеями репрессий, функционирующими в местах бывших исправительно-трудовых лагерей на территории России и Казахстана, по сбору сведений об азербайджанских осужденных в этих лагерях, по созданию новых экспозиций, привлечению к работе в музей родственников жертв репрессий и нахождению документов и вещей, принадлежащих незаконно преследуемым.
Государственная Пограничная Служба приглашает внуков и правнуков, близких родственников жертв политических репрессий к сотрудничеству с целью оказания помощи деятельности музея, также приветствует любую инициативу, способствующую обогащению фондов музея.