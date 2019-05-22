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24 мая в административном здании аппарата Государственной Пограничной Службы Азербайджанской Республики состоялось мероприятие, посвященное открытию «Музея жертв политических репрессий».

На мероприятии приняли участие помощник президента Азер­бай­джана по работе с правоохранительными органами и по военным воп­росам Фуад Алескеров, министр культуры Абульфас Гараев, начальник Службы Государственной Безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев, пред­се­да­тель­ Вер­хов­ного суда Рамиз Рзаев, первый заместитель Генпрокурора Рустам Усубов, Военный про­курор Ханлар Велиев, уполномоченный по пра­вам че­ловека Эльмира Сулей­манова, пред­се­датель Союза писателей Азербайджана Анар, народный писатель Азер­бай­джана Чин­гиз­ Абдуллаев, директор института истории Академии Наук Азербайджана Ягуб Мах­му­дов,­ начальник Национального архивного управления Азер­бай­джа­на Аскер Ра­сулов, депутаты Милли Меджлиса Али Гусейнли, Айдын Мирзазаде, Афлатун Амашов, Агил Аббас и другие официальные лица.

На мероприятии выступили генерал-полковник Эльчин Гулиев, Абульфас Гараев, Анар, Ягуб Махмудов, генерал-полковник Мадат Гулиев. Выступившие на мероприятии особо отметили эк­спо­зи­ции­­ музея, свидетельствующие о самых печальных страницах Азер­бай­джан­ской­ истории, репрессивной политики СССР 1920-1950-ых гг., в результате которой десяти тысяч общественных и го­су­дар­ствен­ных ­деятелей, представителей науки, культуры, искусства, рядовых граждан бы­ли подвергнуты политическим репрессиям. Вопреки тому, что во второй половине 1950-ых гг. жертвы по­ли­ти­чес­ких­ репрессий были реабилитированы, в тот период был установ­лен запрет на распространение какой-либо информации о реп­рессиях. Лишь после обретения независимости, Общенациональным ли­де­ром Гейдаром Алиевым 15 марта 1996-го года был подписан закон «О реа­би­литации жертв по­литических репрессий», благодаря которому данные события впервые были отражены в юридической плоскости.

Открытие «Музея жертв политических репрессий» в админист­ративном зда­нии аппарата ГПС в рамках мероприятий посвященных столетнему юбилею Пограничной бе­зо­пас­ности Азербайджана является вкладом в историю Азербайджана. Данное обстоятельство носит символический характер и непосредственно свя­зано с тем фак­том, что после 1925-го года в данном здании фун­кци­о­ни­ро­ва­ли главные реп­рес­сивные органы го­сударства. В подвале здания функционировали ка­ме­ры содержания, следственные комнаты, места расстрела, приговоренных к смерт­ной казни. Одной из ос­нов­ных­ целей создания музея является воздание дани ува­­же­ния памяти жертвам реп­рессий, а также информирование молодого по­ко­ле­­ния о кро­вавых страницах на­шего недалекого прошлого.

Основу экспозиции музея составляют фотографии и документы, полученные из Архива политических документов Управления делами пре­зи­ден­та Азер­байджана, Государственного архива кино-фото до­ку­мен­тов­ Национального архивного управления Азербайджана,­ ар­хи­ва Службы Государственной безопасности, а так же композиции местных мас­теров. Некоторые документы были предоставлены архивами Рос­сий­ской­ Фе­де­ра­ции и музеем политических репрессий Казахстана «АЛЖИР». В процессе создания эк­спозиций была оказана помощь со стороны Министерства культуры и Института истории им.А.Бакиханова.

В главном зале музея на стенде «Говорящие документы» размещены ко­пии документов, принятые в 1920-1930 гг., являющиеся свидетельством репрессий. Особое внимание привлекает указ­ Ко­менданта города Баку от 26 мая 1920-го года, которое является одним из пер­вых документов, узаконивающих репрессии. Положение из указа «Дом, из которого будет произведен выстрел,­ подвергнется пушеч­ному обстрелу, каждое лицо от 16 до 50 лет будет рас­стре­ли­вать­ся без суда. Подающие сигнал и знак будут расстреляны на месте» открыто демонстрирует особую жестокость по отношению к местному населению. Другим документом привлекающим внимание является ре­шение Центрального Ис­пол­ни­тель­ного Комитета СССР от 1 декабря 1934 года. По этому решению на процесс рас­сле­до­вания и рассмот­рения уголовных дел по актам террора выделялось не бо­лее­ 10 дней, допросы должны были проходить без участия сторон. Кас­сационная жалоба на вынесенный приговор, в том числе прошения о по­ми­ловании не рас­смат­ри­ва­лись, смертная казнь исполнялась на месте сразу после вынесения приговора.

Один из выставочных стендов в главном зале посвящен военным деятелям Азербайджана, ставших жертвами репрессий. На стенде предоставлена информация и фотографии генералов, служивших в период Азербайджанской Демократической Республики, таких как Га­биб бек Салимов, Фирудин бек Везиров, Сулейман бек Сулкевич, Ибрагим ага Усубов и другие, а так же военнослужащих Азер­байджанской ССР генералов Джамшида Нахчыванского и Гамбая Везирова, полковников Галиба Векилова, Мамеда Вейсова, Сейфуллы Мехтиева и других. Следующий стенд посвящен гонениям представителей азер­бай­джан­ской молодежи, которые в январе 1920-го года правительством Азербайджанской Де­мок­ра­ти­чес­кой Республики были отправлены на учебу в ВУЗы Европы, а после возвращения на Родину подверглись преследованиям. В представленном стенде дается информация (биография и фотографии) о 38 из 56 специалистов с высшим образованием, которые после возращения в Азербайджан были расстреляны или сосланы.

В музее особое внимание уделяется женщинам-жертвам по­ли­ти­чес­ких репрессий. На соответствующем стенде отражена и­н­фор­мация с копиями документов о 5 женщинах, которые был расстреляны – Ха­диджа Гайыбова, Мадина Гийасбяйли, Немят Меликова, Панфилия Та­на­и­ли­ди и Айна Султанова, в том числе о женах, расстрелянных "врагов народа", которые после были сос­ланы в исправительно-трудо­вые лагеря. Так же здесь можно познакомиться с копией документа о ссылке Шукрийи Ахундзаде - жены известного поэта Ахмеда Джавада. Даже наличие на ее попечении 4 малолетних детей не спасло Шук­рию ханум от репрессий. На стенде нам предоставляются соответ­ствующие копии документов о 44 азербайджанских женщинах, которые были сосланы в Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины (АЛ­ЖИР). Отдельный стенд посвящен великому драматургу и поэту Гусейн Джавиду. Представленные документы свидетельствуют о не­прек­ра­ща­ю­щих­ся­ репрессиях, которым подвергался великий мыслитель в указанную эпоху. На следующей доске повествуется о репрессиях, жертвой которых стала азербайджанская интеллигенция. Здесь нашему вниманию предоставляются ко­пии­ актов и справок расстрела поэта Микаила Мушвига, педагога Таги Шах­ба­зи, актера Аббаса Мирзы Шарифзаде и других.

В музее особое место отведено депортации Азербайджанцев из Ар­ме­нии.­ Документы, размещенные на соответствующем стенде демонстрируют политику СССР, поддерживающую политику переселения армян, жи­ву­щих­ за границей, в Армению, в тоже время отсутствие должного внимания к по­ло­жению азербайджанцев в Армении, с последующей депортацией азер­байджанцев из родных земель. Здесь же размещены копии документов, свидетельствующих о выселении из Азербайджана нем­цев и азербайджанцев, являющихся подданными Ирана. Первыми жертвами репрессий, берущих начало в 1920-ом году, стали ведущие лица АДР - члены парламента и правительства. Копии документов о расстрелах и ссылках многих членов партии "Мусават" и "Единение и Прогресс" являются доказательством абсолютной жес­токости большевиков по отношению к своим противникам. Так же в организации политических реп­­рессий по отношению к азербай­джанской интеллигенции отмечается осо­бая­ роль лиц армянской национальности, занимавших на тот период высокие посты в ор­га­нах­ спецслужб. Для воссоздания картины поведения и отношения большевиков с политическими заключенными в годы репрессий в музее были восстановлены камеры содержания, карцеры, комнаты допросов и расстрела. В коридорах музея созданы композиции, символизирующие протест незаконно осужденных и стремление к свободе.