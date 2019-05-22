Назарбаев получил еще один пожизненный статус

Первый президент, национальный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев получил пожизненный статус почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом стало известно в ходе его встречи с находящимся в Казахстане с визитом главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает сайт Акорды.

По словам турецкого министра, главы государств Тюркского совета решили присвоить Нурсултану Назарбаеву этот статус в знак признания его вклада в развитие стран тюркского мира.

В свою очередь Назарбаев отметил, что поддержка Турции была ощутима с первых дней независимости Казахстана, а два государства и их народы очень близки друг другу. Он также обратил внимание на важность работы по развитию межгосударственных связей в рамках Тюркского совета и заверил, что будет всесторонне поддерживать его деятельность.