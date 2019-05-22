Ильхам Алиев выделил деньги религиозным общинам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам страны, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из предусмотренного в госбюджете на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Управлению мусульман Кавказа будет выделено два миллиона манатов; Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви – 350 тысяч манатов; религиозной общине горских евреев Баку – 350 тысяч манатов; религиозной общине европейских евреев Баку – 150 тысяч манатов; Апостольской префектуре Католической церкви в Азербайджане – 150 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана – 150 тысяч манатов.

Также для оказания материальной поддержки другим неисламским религиозным общинам Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами будет выделено 100 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этой распоряжении.