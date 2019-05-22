Кадыров рассказал, как его «в очередной раз женили»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что его якобы могут назначить полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе либо вице-премьером РФ.

"Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются", - написал Кадыров в своем телеграм-канале, передает Интерфакс.

Глава Чечни предположил, что авторы слухов делают это ради саморекламы и "ежедневно строчат небылицы в стиле Эзопа и дедушки Крылова".

"Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!" - заключил глава Чечни.

Ранее в телеграм-каналах появились предположения о готовящейся отставке нынешнего полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова. На его место якобы будет назначен Кадыров, который также станет вице-премьером.