Как сообщает Sputnik Армения, армянский военный охарактеризовал ситуацию на границе спокойной, «в отличие от прошлогодней обстановки, когда азербайджанская армия в некоторых местах продвинулась».

Командующий пятым армейским корпусом армянской армии полковник Андраник Пилоян рассказал о ситуации на нахчыванском отрезке армяно-азербайджанской границы.

Пилоян утверждает, что азербайджанская армия «время от времени пытается занять новые позиции, однако эти попытки решительно пресекаются».

По его словам, некоторые из возведенных Азербайджаном в прошлом году позиций впоследствии были оставлены из-за невозможности зимой обеспечить нормальное снабжение.

В Министерстве обороны Азербайджана прокомментировали haqqin.az заявление полковника Пилояна о положении на нахчыванском отрезке азербайджано-армянской границы.

«Озвученные армянским полковником Андраником Пилояном мысли о ситуации в Нахчыванском направлении - не что иное, как попытка выдать желаемое за действительность.