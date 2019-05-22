Что происходит на границе Нахчывана с Арменией? Баку отвечает Еревану
Командующий пятым армейским корпусом армянской армии полковник Андраник Пилоян рассказал о ситуации на нахчыванском отрезке армяно-азербайджанской границы.
Как сообщает Sputnik Армения, армянский военный охарактеризовал ситуацию на границе спокойной, «в отличие от прошлогодней обстановки, когда азербайджанская армия в некоторых местах продвинулась».
Пилоян утверждает, что азербайджанская армия «время от времени пытается занять новые позиции, однако эти попытки решительно пресекаются».
По его словам, некоторые из возведенных Азербайджаном в прошлом году позиций впоследствии были оставлены из-за невозможности зимой обеспечить нормальное снабжение.
В Министерстве обороны Азербайджана прокомментировали haqqin.az заявление полковника Пилояна о положении на нахчыванском отрезке азербайджано-армянской границы.
«Озвученные армянским полковником Андраником Пилояном мысли о ситуации в Нахчыванском направлении - не что иное, как попытка выдать желаемое за действительность.
Всякий раз, когда азербайджанская сторона проводит крупномасштабные военные учения, армянское военное руководство при виде нарастающей среди армянской общественности тревоги в целях дезинформации публикует в СМИ подобного рода сообщения.
Враг пытается скрыть неудачу на поле боя, выдавая представителям СМИ абсурдные заявления, ставя себя тем самым в нелепую ситуацию перед азербайджанским народом.
Что же касается абсурдных заявлений о том, что азербайджанская армия якобы оставила выстроенные в прошлом году в направлении Нахчывана позиции «из-за невозможности зимой обеспечить нормальное снабжение», то это совершенно лживые заявления.
В отличие от Армении, на занимаемых азербайджанскими солдатами высотах нет ни одного поста и боевой позиции, которая бы полностью не обеспечивалась. Все эти позиции оснащены линиями связи и всеми видами сезонного обеспечения».