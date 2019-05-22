Трамп отправляет на Ближний Восток еще полторы тысячи военных

Президент США Дональд Трамп дал согласие и.о. министра обороны страны Патрику Шанахану на отправку дополнительного контингента войск США на Ближний Восток в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщает CNN.



По данным телеканала, подкрепление включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз". Их численность телеканал не уточняет. По данным же агентства Bloomberg, речь идет о 1,5 тыс. военных.

Накануне глава американской администрации заявил журналистам в Белом доме, что не видит необходимости укреплять войска США на Ближнем Востоке из-за трений с Ираном. При этом он выразил готовность увеличить численность военных, если такая необходимость возникнет.