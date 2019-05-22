Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил сумку возле булочной на пешеходной улице в Лионе, где произошел взрыв, сообщает BFMTV.

По данным телеканала, мужчина подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени. Его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее прокуратура установила его личность.

На месте происшествия работают саперы, которые обследуют район на предмет взрывчатки. Территория вокруг пересечения улицы Виктора Гюго и Сала контролируется солдатами, которые принимают участие в антитеррористической операции Sentinelle.

По данным источников телеканала, пострадали десять человек.