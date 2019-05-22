Взрыв во французском Лионе Есть раненые; обновлено 21:24; видео
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил сумку возле булочной на пешеходной улице в Лионе, где произошел взрыв, сообщает BFMTV.
По данным телеканала, мужчина подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени. Его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее прокуратура установила его личность.
На месте происшествия работают саперы, которые обследуют район на предмет взрывчатки. Территория вокруг пересечения улицы Виктора Гюго и Сала контролируется солдатами, которые принимают участие в антитеррористической операции Sentinelle.
По данным источников телеканала, пострадали десять человек.
Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.
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Во Франции в результате взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона пострадали по меньшей мере восемь человек, сообщает газета Le Progres.
Среди пострадавших восьмилетний ребенок, уточняет издание.