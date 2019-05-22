Fitch улучшило рейтинги Межбанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело со «стабильного» на «позитивный» прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Международного банка Азербайджана и подтвердило данный рейтинг на уровне «B-».

Пересмотр прогноза отражает ожидания Fitch, что, согласно базовому сценарию, кредитный профиль банка вероятно улучшится в следующие 12 месяцев. По данным агентства, долгосрочный и краткосрочный рейтинги РДЭ банка, а также рейтинг устойчивости отражают низкий уровень риска активов, устойчивые показатели ликвидности и высокую прибыльность финансового института.

По итогам 2018 года рост кредитного портфеля банка был умеренным, составив 9%, но, согласно ожиданиям экспертов, принятие новой финансовой стратегии вероятно приведет к росту кредитования в банке. В то же время существенное улучшение качества активов банка, низкие ставки фондирования, оптимизация затрат и восстановление прибыльности способствовали росту показателей капитала банка.

Таким образом, основной капитал банка по расчетной методологии Fitch (Fitch Core Capital) составил 37%. Показатели чистой процентной маржи и рентабельности собственного капитала равняются 4,5% и 20% соответственно.