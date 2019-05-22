Трамп написал Ильхаму Алиеву

«От имени американского народа и от себя лично поздравляю Вас и народ Азербайджана с 28 Мая – Днем Республики. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Азербайджана и создана Азербайджанская Демократическая Республика. Сегодня, когда прошло более ста лет, Соединенные Штаты рады вместе со всеми азербайджанцами отмечать эти достижения.

Между нашими странами существует прочное партнерство, построенное на общих интересах. Я ценю вклад Азербайджана в международную безопасность и Ваше лидерство в укреплении энергетической безопасности Европы в результате выдвижения инициативы Южного газового коридора.

Мы приветствуем все шаги в области реформ в Азербайджане, в частности, в сфере верховенства закона, которые будут служить интересам азербайджанского народа и создадут возможности для углубления нашего сотрудничества. Мы также одобряем Ваше личное участие в процессе Минской группы ОБСЕ, направленном на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Искренне желаю развития нашего партнерства и в предстоящие годы. Прошу еще раз принять мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю этой знаменательной годовщины», - говорится в поздравлении.