Армянская спортсменка в Баку: «На месте Мхитаряна я бы приехала в Азербайджан»

Армянские спортсмены Гарсеван и Духик Джаназяны, выступающие в составе сборной России на проходящем сейчас в Баку чемпионате Европы по спортивной аэробике, поделились своими впечатлениями о пребывании в Азербайджане, а также ответили на вопрос о Генрихе Мхитаряне и его решении не приезжать на финал Лиги Европы.

Брат и сестра уже бывали в Баку в 2015 году, когда тут проходили Европейские игры. Как и тогда, спортсмены отмечают высокий уровень организации соревнований.

«Безопасность здесь на высшем уровне, нас все устраивает, - цитирует Гарсевана «Вестник Кавказа». - В Баку все люди дружелюбные, и, если где-то мы, допустим, теряемся, то сразу же спрашиваем, и нам все помогают. Условия отличные, все очень красиво. И погода хорошая. Хотим выступить достойно на чемпионате Европы, защитить честь России и нашего флага».

Духик Джаназян отмечает, что бакинская публика встретила их хорошо.

«В Баку зрители всегда очень поддерживают нас, - говорит гимнастка. - Когда мы в 2015 году выступали, нас поддерживали просто невероятно, и это было классно. Арена красивая, очень необычная, не похожая ни на какую другую. В целом в Баку все классно организовано – и помост, и проживание, и питание.

Все люди очень хорошие, дружелюбные, отзывчивые, помогают спортсменам. Еще когда мы были здесь в 2015 году на Европейских играх, все было просто великолепно, турнир тогда прошел в настоящей спортивной атмосфере».

Говоря об отказе Мхитаряна лететь в Баку, несмотря на предоставленные Азербайджаном гарантии безопасности, армянские спортсмены подчеркнули, что, в отличие от футболиста «Арсенала», они приехали в Баку, причем уже не в первый раз.

«Я вам скажу так: люди бывают разные, - говорит Гарсеван. - Политика – это отдельно, а спорт – отдельно. И тут все зависит от самого человека, как он к этому относится. Вот мы здесь».

«Лично я бы приехала с командой, - говорит Духик, ставя себя на место Мхитаряна. - И не важно, какова политика. Спорт – это самое первое».