Халаф Халафов начал переговоры по спорам на границе с Грузией
В Баку 23-24 мая состоялись консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе азербайджанского МИД, в Баку под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии - Халафа Халафова и Лаши Дарсалии - состоялось 12-е заседание госкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией.
Во встрече участвовали эксперты и представители соответствующих государственных органов двух стран.
«Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, состоялся обмен мнениями по определенным документам для последующего их рассмотрения в рамках госкомиссии», - отмечается в сообщении.
По итогам консультаций стороны договорились продолжить обсуждения по несогласованным участкам и принятию необходимых мер для проведения очередного заседания в Тбилиси, сроки которого будут согласованы по дипломатическим каналам.