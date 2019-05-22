Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил принять срочные меры против распространения в Ашхабаде бабочек и других насекомых.

В ходе выступления на совещании в столичной мэрии туркменский лидер отметил, что из-за высокой влажности после ливней в городе появились бабочки и другие насекомые. Но местные власти не предотвратили подобное явление.

«Обеспечение экологического благополучия наших городов и сел является одним из приоритетов государственной политики», — передает слова президента страны газета «Нейтральный Туркменистан».

Отмечается, что бабочки-репейницы, или чертополоховки и крапивницы в огромном количестве замечены не только в Туркмении, но и соседних Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.