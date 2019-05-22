Кандидат в премьеры Британии: Выйдем из ЕС с соглашением или без него

Великобритания в любом случае выйдет из Евросоюза 31 октября, заявил британский депутат и бывший глава МИД Борис Джонсон. Слова политика, которого считают основным претендентом на пост премьер-министра, приводит Reuters.

По словам Джонсона, Brexit произойдет осенью вне зависимости от того, одобрит ли британский парламент соглашение с Брюсселем: «Способ достичь хорошей сделки — подготовиться к выходу без нее».

Он также подтвердил, что намеревается бороться за пост премьер-министра: «У нового лидера будет возможность действовать иначе и дать импульс новой администрации».

Борис Джонсон — один из главных противников «мягкой сделки» по Brexit. Он ушел в отставку в июле 2018-го из-за несогласия с позицией Мэй.

Ранее в пятницу Тереза Мэй объявила, что 7 июня уходит в отставку. Ожидается, что новый глава британского правительства будет избран через неделю после ее ухода. До этого времени она продолжит исполнять обязанности главы правительства.