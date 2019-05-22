Саакашвили может вернуться в Украину в ближайшее время

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться в Украину 29 мая, сообщает агентство УНН.

"Михаил Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни, - говорится в сообщении. - Его прилет ожидается в среду, 29 мая".

22 мая Саакашвили попросил президента Владимира Зеленского вернуть ему гражданство страны. Экс-лидер Грузии заверил, что готов "положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины".

Госпогранслужба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.