Зариф: Трамп не дождется конца Ирана

Президент США Дональд Трамп не дождется конца Ирана, заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

"Трамп несколько дней назад предрек конец Ирану, но Иран будет лицезреть конец Трампа, сам же он не увидит конца Ирана", - сказал Зариф, отметив при этом, что американский президент своими заявлениями показал, что не знает истории.

Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал Трампа "террористом", который занимается "экономическим терроризмом", пытаясь навязать свое политическое видение посредством экономического давления на страну.